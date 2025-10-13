Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του οδηγού που παρέσυρε δίκυκλη μηχανή της αστυνομίας, τραυματίζοντας τον οδηγό της και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος. Πρόκειται για 37χρονο οδηγό ταξί, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στο τροχαίο.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη δίκυκλη μηχανή επέβαιναν δύο αξιωματικοί τη ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι επέστρεφαν στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης μετά τα μέτρα τάξης στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στην Πυλαία.

Ο συνεπιβάτης, με βαθμό ταξιάρχου, πρόλαβε και πήδηξε εγκαίρως από την μηχανή, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Κατόπιν έρευνας εντοπίστηκε το ταξί και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του οδηγού. Ο ίδιος προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου εξετάστηκε και παραδέχθηκε την εμπλοκή του στο τροχαίο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

