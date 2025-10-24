Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη λειψυδρία – Ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες

Η κυβέρνηση προετοιμάζει δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Στόχος είναι η προστασία του νερού ως δημόσιου αγαθού και η πρόληψη των κινδύνων από τη μείωση των αποθεμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προπαρασκευαστική σύσκεψη για τον συντονισμό των ενεργειών.

