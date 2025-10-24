Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη λειψυδρία – Ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες

Στόχος είναι η προστασία του νερού ως δημόσιου αγαθού και η πρόληψη των κινδύνων από τη μείωση των υδατικών αποθεμάτων

Μαξίμου

Η κυβέρνηση προετοιμάζει δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Στόχος είναι η προστασία του νερού ως δημόσιου αγαθού και η πρόληψη των κινδύνων από τη μείωση των αποθεμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προπαρασκευαστική σύσκεψη για τον συντονισμό των ενεργειών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: λειψυδρία Μαξίμου
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark