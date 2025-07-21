Λίγες ημέρες μετά την ψήφιση του νόμου για την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου από τη Βουλή, ο νέος ΟΣΕ κάνει το πρώτο βήμα για τη στελέχωσή του και την εισροή τεχνογνωσίας από σύγχρονους σιδηροδρόμους του εξωτερικού.

Με την πλατφόρμα braingain.ose.gr που τέθηκε σε λειτουργία, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κάθε Έλληνα που εργάζεται ή έχει εργαστεί σε σιδηρόδρομο της Ευρώπης, της Ασίας ή οποιαδήποτε άλλης ανεπτυγμένης χώρας, να επιστρέψει και να εργαστεί με καλές απολαβές στο νέο ΟΣΕ.

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου απελευθερώνουν τις αμοιβές στελεχών ώστε να μπορέσει η νέα εταιρεία να προσελκύσει ανθρώπους από το εξωτερικό που έχουν σήμερα μεσαίες ή υψηλές θέσεις ευθύνης σε σιδηροδρομικούς οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και την ειδικότητά τους για θέσεις που αφορούν τους εξής τομείς:

1) Λειτουργία δικτύου & ρύθμιση κυκλοφορίας

2) Ασφάλεια και διαδικασίες

3) Προδιαγραφές και υλοποίηση σιδηροδρομικών έργων

4) Στρατηγική και διοίκηση

5) Ψηφιακός μετασχηματισμός

6) Ανθρώπινο δυναμικό

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τις απολαβές

Ο νέος ΟΣΕ αποκτά ευέλικτο μισθολογικό πλαίσιο εκτός ενιαίου μισθολογίου. Οι απολαβές των στελεχών θα είναι αντίστοιχες του γενικού γραμματέα έως και των ανώτατων δικαστικών, αφού το υπουργείο θέλησε να εξαντλήσει τα περιθώριο κινήτρων ώστε να στελεχωθεί σωστά ο νέος ΟΣΕ.

Πέρα από τις υψηλότερες οικονομικές απολαβές σε σχέση με αυτές που προσφέρονται στο στενό δημόσιο τομέα, οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν επωφεληθούν και από την απαλλαγή κατά 50% στον φόρο εισοδήματος για περίοδο 7 ετών, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος 4758/2020.

Διευκρινίζεται ότι οι ίδιες θέσεις θα είναι ανοικτές και σε υποψήφιους κατοίκους της Ελλάδας, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Ωστόσο, στόχος του προγράμματος είναι ο επαναπατρισμός Ελλήνων του εξωτερικού, ακριβώς επειδή εισφέρουν εμπειρία, τεχνογνωσία και διεθνή κουλτούρα που χρειάζεται ο νέος ΟΣΕ.

Οδηγός - Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εκεί αφού γράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία, θα πρέπει να συμπληρώσουν:

1) Έτη Επαγγελματικής Εμπειρίας

2) Πόσα χρόνια βρίσκεσαι εκτός Ελλάδας

3) Επιθυμητός Τομέας στον Νέο ΟΣΕ

4) Ενδεικτικό Επίπεδο Ενδιαφέροντος

5) Βιογραφικό

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η ομάδα του braingain.ose.gr θα επικοινωνήσει με τους ενδιαφερόμενους για περισσότερες λεπτομέρειες.

Κυρανάκης: «Ο νέος ΟΣΕ χρειάζεται τους Έλληνες του εξωτερικού»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, έχοντας υπάρξει στο παρελθόν μεταξύ των ιδρυτών της πρωτοβουλίας BrainGain, έχει ψηλά στην ατζέντα του τον επαναπατρισμό Ελλήνων. Για τη νέα προσπάθεια του ΟΣΕ δήλωσε:

«Υπάρχουν πάνω από 100 Έλληνες αυτή τη στιγμή με θέσεις ευθύνης σε σύγχρονους σιδηροδρόμους του εξωτερικού. Τους λέμε ξεκάθαρα ότι η δική τους εμπειρία μπορεί να κάνει τη διαφορά στο νέο ΟΣΕ. Οι μεγάλες αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στη χώρα, περνούν μέσα από τη μεγάλη επιστροφή της γενιάς του Brain Gain. Τώρα είναι η ώρα να προσφέρουν στην πατρίδα τους, σε έναν τομέα που πλήγωσε βαθιά ολόκληρη την Ελλάδα. Και για πρώτη φορά θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε μισθολογικά στη δική τους διαδρομή και επαγγελματική αξία. Και να ανταποκριθούμε όλοι μαζί σε αυτό που ζητά η κοινωνία, για πραγματική αλλαγή στον σιδηρόδρομο».

