Ποια καταστήματα των ΕΛΤΑ κλείνουν από σήμερα, 3 Νοεμβρίου

Τη λίστα με τα καταστήματα των ΕΛΤΑ των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται από σήμερα, Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου γνωστοποίησε η εταιρεία.
Ως επί το πλείστον πρόκειται για καταστήματα των ΕΛΤΑ σε περιοχές της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε Πάτρα, Ρόδο, Γιάννενα, Ιεράπετρα και Χανιά.
Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τα καταστήματα που κλείνουν από αύριο:
- ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171) ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR) ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΔΑΦΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18) ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
- Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49) ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13) ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54) ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14) ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΠΑΤΡΑΣ 3 ΑΧΑΪΑΣ
- ΡΟΔΟΥ 2 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
- ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.) ΧΑΝΙΩΝ
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.