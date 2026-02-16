Νέα εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος ορίστηκε η Αντιπύραρχος Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία σήμερα, Δευτέρα, είχε την πρώτη συνάντησή της με τους δημοσιογράφους.

Η Έφη Παπαβραμοπούλου κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1998. Εισήχθη στη Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος το 2003 και αποφοίτησε το 2006.

Υπηρέτησε ως Επιχειρησιακή Αξιωματικός στον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών επί σειρά ετών, ενώ διετέλεσε Διοικήτρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών Ηλείας, συμμετέχοντας ενεργά στην αντιμετώπιση μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

Το 2017 ανέλαβε καθήκοντα στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας. Το 2023 υπηρέτησε ως Προϊσταμένη Διοικητικού στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο Introduction to Incident Information στο Northern California Training Center (Redding, CA, ΗΠΑ), καθώς και το NATO Basic Public Affairs Officer Course του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Παράλληλα, συνεχίζει τις ακαδημαϊκές της σπουδές στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά ενώ είναι έγγαμη και μητέρα δύο τέκνων.

Πηγή: skai.gr

