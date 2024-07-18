Πλήρη εικόνα πυρανίχνευσης στο Σέιχ Σου έχει πλέον η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε η λειτουργία των υπερσύγχρονων ραντάρ.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης, το ένα έχει εγκατασταθεί στο Σέιχ Σου, το δεύτερο έχει τοποθετηθεί στη θέση Κράνος στο Φιλίππειο και το τρίτο, το οποίο θα είναι φορητό, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την ερχόμενη εβδομάδα καθώς θα είναι τοποθετημένο πάνω σε αυτοκινούμενο όχημα το οποίο μένει να πάρει τις πινακίδες του για να ξεκινήσει τις απαραίτητες περιπολίες στο δάσος.

Να σημειωθεί πως τα δύο σταθερά ραντάρ πυρανίχνευσης έχουν τοποθετηθεί σε μεταλλικούς πυλώνες που ξεπερνούν τα 10 μέτρα ύψος. Έχουν περιστροφή 360 μοιρών και μέσω μίας κάμερας υψηλής ανάλυσης, επιτηρούν και ανιχνεύουν τα ίχνη πυρκαγιάς και καπνού, ενώ αποστέλλουν δεδομένα μέσω δορυφορικής κεραίας στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Την ίδια ώρα όπως επεσήμανε ο κ. Στεργιάδης, από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν τοποθετηθεί ήδη πέντε συστήματα πυρανίχνευσης με drones, τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία στο Σέιχ Σου, το Ωραιόκαστρο, τη Θέρμη, τη Σιθωνία και την Ουρανούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.