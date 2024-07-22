Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα μικρασιατικά παράλια - Αισθητός στη Λέσβο

Αισθητός ακόμα και στη πόλη της Μυτιλήνης αλλά ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του νησιού, έγινε ο σεισμός έντασης 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σήμερα στις 6 παρά 20 το απόγευμα με επίκεντρο βόρεια της Λέσβου στη Μικρασιατική Τρωάδα. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.

Είχε προηγηθεί στην ίδια περιοχή, στις 4 παρά 15 πρώτα λεπτά το πρωί, άλλος σεισμός με ένταση 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Πηγή: skai.gr

