Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η προσπάθεια για τον έλεγχο και την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στο όρος Φαλακρό, που ξεκίνησε το μεσημέρι της προηγούμενης τέταρτης από δυο κεραυνούς και συνεχίζει μέχρι σήμερα καίγοντας μόνο χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Συνεχείς και έντονες είναι οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης καθώς λόγω του ότι η φωτιά είναι σε δύσβατη περιοχή και είναι δύσκολο να την προσεγγίσουν πεζοπόρα τμήματα. Το έργο της κατάσβεσης γίνεται ακόμα δυσκολότερο λόγω των έντονων ανέμων που πνέουν πάνω στο βουνό.

Μετά το μεσημέρι η συνολική εικόνα της φωτιάς στην περιοχή είναι περισσότερο βελτιωμένη και ο καπνός έχει περιοριστεί. Εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις αποτελούμενες από 112 πυροσβέστες με δέκα ομάδες δασοκομάντος, εννέα οχήματα και τρία αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν ακόμα έξι μηχανήματα έργου, τα οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες όπου μπορούν, καθώς η περιοχή είναι βραχώδης, δύσβατη με απότομες χαράδρες.

Αν και δεν υπάρχει ακόμα καμιά επίσημη δήλωση περί της έκτασης που είχε καεί, εκτιμάται ότι έχουν ήδη καταστραφεί περί τα 11.000 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. Μάλιστα, το απόγευμα της Κυριακής η φωτιά κατέβηκε νότια και ανατολικά προς την περιοχή του χωριού Δενδράκια, χωρίς όμως να απειληθεί το ίδιο το χωριό, καθώς εναέρια μέσα μπόρεσαν και περιόρισαν την έκτασή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

