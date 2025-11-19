Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας-Ε65 με στόχο την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.
Συγκεκριμένα, από αύριο 20 Νοεμβρίου στις 07:30 έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 στις 17:30 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύουν από το 37,9ο χλμ. έως και το 39,65ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γρεβενά, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
- Φάση Α: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.
- Φάση Β: Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Α φάσης, στο ίδιο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
