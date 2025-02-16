Ακόμα μια τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου ένας οδηγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα Κυριακής ένας 51χρονος άνδρας ενώ κινούνταν με το ΙΧ του, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει σε περίφραξη στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Δοϊράνης και να τραυματιστεί θανάσιμα.

