Νεκρός αναβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ στην Πάτρα - Τον εγκατάλειψε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί της Τρίτης στη διασταύρωση της οδού Αμερικής με τη Νέα Εθνική Οδό στην Πάτρα στο ρεύμα εξόδου, όταν ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 27χρονος οδηγός της μηχανής.

Αμέσως μετά το τροχαίο ο οδηγός του ΙΧ, εγκατέλειψε το σημείο, ωστόσο, έπειτα από έρευνες των Αρχών κατάφεραν και τον εντόπισαν ακινητοποιώντας το όχημα στην περιοχή του Ρίου.

Σύμφωνα με το apohxos.gr, ο οδηγός του ΙΧ υποστήριξε στις Αρχές ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά «πήγαινε προς το Νοσοκομείο του Ρίου γιατί ήταν τραυματίας».

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ΕΚΑΒ το οποίο και παρέλαβε τον 27χρονο νεαρό αναβάτη της μηχανής ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του.

