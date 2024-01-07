Πέθανε η Νανά Δούκα, ιστορική εκδότρια της εφημερίδας «Πελοπόννησος»

«Έφυγε» από τη ζωή η Νανά Δούκα, της ιστορικής εκδοτικής οικογένειας της πόλης των Πατρών, στην οποία ανήκε επί δεκαετίες η εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Η Αναστασία (Νανά) Δούκα γεννήθηκε στην Πάτρα στις 29 Μαΐου 1924, κόρη του ιδρυτή της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Χαράλαμπου Φραγκόπουλου και της Γιώτας Αθανασιάδου, που μετά την χηρεία της το 1951 έκανε δεύτερο γάμο με τον Κώστα Παπαγγελούτσο.

Η Νανά Φραγκοπούλου παντρεύτηκε δεύτερη φορά το 1956 τον Σπύρο Δούκα, όπου το 1958 απέκτησαν ένα και μοναδικό παιδί, μια κόρη, την Λήδα. Η μικρή Λίδα δεν θα είχε μέλλον, καθώς σε ηλικία 12 ετών ασθένησε και τελικά πέθανε το 1997.

Η Νανά με τον Σπύρο Δούκα διήυθυναν για πολλές δεκαετίες την «Πελοπόννησο» με τις ίδιες αρχές που δίδαξαν ο πατέρας της Χαράλαμπος και οι θείοι της Διονύσης, Ηρακλής και Νίκος, οι ιδρυτές δηλαδή της εφημερίδας. Αξιώθηκε να ζήσει με τον άνδρα της ζωής της για 65 ολόκληρα χρόνια μαζί.

Η εφημερίδα βρισκόταν υπό την διεύθυνση του Σπύρου και της Νανάς Δούκα μέχρι το έτος του 2011. Ύστερα ανέλαβαν οι Γιώργος Πανόπουλος και Θανάσης Λάλας, και στη συνέχεια πέρασε στην ιδιοκτησία του κ. Θεόδωρου Λουλούδη, μέχρι και σήμερα.

Η κηδεία της Αναστασίας (Νανάς) Δούκα θα γίνει την Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α' Κοιμητηρίου Πατρών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.