Εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος όμως δεν εξερράγη, τοποθετήθηκε από άγνωστους δράστες τη νύχτα έξω από το κτίριο του κτιρίου της διεύθυνσης Μεταφορών Αχαΐας, στην Πάτρα

Ο μηχανισμός αποτελείτο από δύο γκαζάκια και δύο φιάλες με εύφλεκτο υλικό (βενζίνη), τα οποία τοποθετήθηκαν στο παράθυρο του κτηρίου όπου βρίσκεται στην περιοχή Κουκούλι.

Σύμφωνα με το Tempo 24, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροτεχνουργοί και πυροσβέστες, ενώ επί τόπου βρέθηκε και ο αν. Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος. Τον μηχανισμό τον εντόπισαν σήμερα το πρωί εργαζόμενοι και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών ξεκίνησαν να συλλέγουν στοιχεία, που θα τους βοηθήσουν στις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Όπως αναφέρει το Pelop.gr, στο πλαίσιο των ερευνών αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό, καθώς στο κτίριο δεν υπάρχουν κάμερες.

Πηγή: skai.gr

