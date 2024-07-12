Έχασε τη μάχη για τη ζωή του ο 29χρονος από το Πακιστάν που είχε τραυματιστεί στη διάρκεια ένοπλης συμπλοκής με 17χρονο συμπατριώτη του, χθες το απόγευμα, στην οδό Γιαννιτσών, δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Ο 29χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο "Παπανικολάου" με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηριζόταν εξ' αρχής πολύ σοβαρή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν ζωντανό, ο νεαρός αλλοδαπός άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο 17χρονος ομοεθνής του που μετά την πράξη του αυτοτραυματίστηκε στο πόδι, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος και υπό αστυνομική φρούρηση.

Τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

