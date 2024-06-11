«Περσέας»: Από σήμερα στην υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού – Δείτε φωτογραφίες

Ενα πρώην ερευνητικό σκάφος μεγάλου μεγέθους - δωρεά στο Πολεμικό Ναυτικό του Προέδρου του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» - μετατράπηκε σε πλοίο γενικής υποστήριξης και από σήμερα εντάσσεται επισήμως στον στόλο του ΠΝ.

Η τελετή ονοματοδοσίας και ένταξής του στο Πολεμικό Ναυτικό έγινε στον ναύσταθμο Σαλαμίνας, παρουσία του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας, Νίκου Δένδια και της Προέδρου της Δημοκρατίας, Αικατερίνης Σακκελαροπούλου.

Ο ρόλος του «ΠΕΡΣΕΑ» ως πλοίο γενικής υποστήριξης είναι απολύτως καθοριστικός για την επιχειρησιακή σχεδίαση και την επιχειρησιακή δυνατότητα του Στόλου.

Το πλοίο διαθέτει ένα ελικοδρόμιο στην πλώρη, ικανό για προσνήωση όλων των τύπων ελικοπτέρων των ΕΔ και μια μεγάλη οπίσθια ράμπα στην πρύμνη, ενώ επιπρόσθετα διαθέτει δύο μεγάλα κλειστά καταστρώματα και ένα μεγάλο ανοιχτό κατάστρωμα, το οποίο εξυπηρετείται και από 3 γερανούς ανύψωσης φορτίου των 10 τόνων.

Το πλοίο μπορεί να μεταφέρει μεγάλο αριθμό στρατιωτικού προσωπικού και βαρέoς εξοπλισμού στα προστατευμένα και καλυμμένα καταστρώματά του, ο δε εξοπλισμός μπορεί να καθαιρεθεί και να ανακτηθεί σε ελάχιστο χρόνο.

