Συνοδεία του δικηγόρου του εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα ο δράστης της στυγερής δολοφονίας του 37χρονου που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο Περιστέρι. Ο δράστης είχε τραυματίσει θανάσιμα τον άτυχο άνδρα με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Οι κάμερες είχαν καταγράψει τις κινήσεις του δράστη γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς στο σπίτι του, απ’ όπου απουσίαζε. Σήμερα το πρωί, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, παραδόθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι προσωπικοί οι λόγοι της ανθρωποκτονίας καθώς πριν από 15 ημέρες το θύμα φέρεται να είχε ξυλοκοπήσει τον 24χρονο δράστη.

To τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν ο άνδρας από τη Βουλγαρία που διασκέδαζε σε κλαμπ βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Λίγα λεπτά αργότερα ο 37χρονος άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γενικό Κρατικό Νίκαιας” όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.