«Δεν δόθηκε καμία έγκριση και άδεια συμμετοχής στην παρέλαση σε ομάδα ή σύλλογο με τον τίτλο "Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία"», διαβεβαιώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε ανακοίνωσή της, με αφορμή δημοσιεύματα και καταγγελίες για τη συμμετοχή ακραίων στοιχείων στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στο επίσημο πρόγραμμα της παρέλασης Πολιτικών και Στρατιωτικών Τμημάτων, το οποίο επισυνάπτει.

H EON στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης - Πηγή φωτογραφίας από το Facebook της Νεολαίας

Παράλληλα, υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση ότι «οποιαδήποτε άλλη παρουσία ή εμφάνιση ομάδας εκτός του επίσημου προγράμματος και χωρίς σχετική άδεια, δεν τελεί υπό την έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Επιπλέον τονίζεται ότι «σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί πως σε σύλλογο που είχε έγκριση να συμμετάσχει στην παρέλαση παρεισέφρησαν στοιχεία των οποίων η δράση δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας, ο σύλλογος αυτός θα αποβληθεί δια παντός από τις θεσμοθετημένες διοργανώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της Δημοκρατίας, της ενότητας και του σεβασμού της εθνικής επετείου, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε μορφή ακραίας ή διχαστικής έκφρασης που δεν συνάδει με το πνεύμα του εορτασμού», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

