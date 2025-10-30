Live η συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων για τη λειψυδρία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, του πρόεδρου της ΕΥΔΑΠ Γιώργου Στεργίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Χάρη Σαχίνη και του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρου Βαρελίδη όπου και θα εξειδικευθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, για τα οποία προϊδέασε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Η συνέντευξη πραγματοποιείται στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, όπου έγινε νωρίτερα η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ παρουσία του Πρωθυπουργού.

