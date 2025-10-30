Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στο Παλαιό Φάληρο.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική από το σημείο απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ.
Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 30, 2025
