Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική από το σημείο απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 30, 2025

