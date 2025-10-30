Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο - Απεγκλωβίστηκαν 2 άνθρωποι

Σύμφωνα με την πυροσβεστική από το σημείο απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ - Έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

UPDATE: 15:24
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική από το σημείο απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Παλαιό Φάληρο απεγκλωβισμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark