Ένα ακόμα περιστατικό με ασυνείδητο οδηγό σημειώθηκε στην περιφερειακή Υμηττού και συγκεκριμένα στο ύψος της Παλλήνης.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ΕΡΤ, τον 20χρονο οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου έπιασαν τα ραντάρ της Τροχαίας να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε κεντρικούς δρόμους στο λεκανοπέδιο και ο οποίος συνελήφθη καθώς οδηγούσε με 200 χιλιόμετρα την ώρα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης στην Παλλήνη σε δρόμο που το όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να περάσουν χειροπέδες στον 20χρονο. Αρχικά του επέβαλαν το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο και στη συνέχεια συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Πρόκειται για ένα επικίνδυνο φαινόμενο το οποίο καταγράφεται συχνά τις τελευταίες εβδομάδες.



