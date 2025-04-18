Κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη η οποία κατέληξε σε ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστυνομικοί της ομάδας Δίας, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, εντόπισαν μία μηχανή η οποία κινούνταν ύποπτα στην οδό Τατοΐου, έκαναν στον οδηγό σήμα να σταματήσει, όμως εκείνος όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε αλλά ανέπτυξε και ταχύτητα και εξαφανίστηκε προς την περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Κάποια στιγμή οι αστυνομικοί ακολούθησαν τη μηχανή, ενώ ο 20χρονος αναβάτης προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο Ι.Χ. στην περιοχή των οδών Λίρα και Καλυφτάκη με αποτέλεσμα ο ίδιος ο αναβάτης να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Οι αστυνομικοί αρχικά συνέλαβαν τον συνεπιβάτη της μηχανής ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος καθώς πάνω του δε βρέθηκε κάτι ύποπτο ενώ τελικά συνέλαβαν τον οδηγό της μηχανής για επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση ικανότητας οδήγησης.

Πηγή: skai.gr

