Με παιδιά και μέλη της ανθρωπιστικής οργάνωσης KIDS SAVE LIVES συναντήθηκε ο Κ. Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε τη Μεγάλη Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου με παιδιά και μέλη της ανθρωπιστικής οργάνωσης KIDS SAVE LIVES, που έχουν εκπαιδευτεί να συνδράμουν σε επείγοντα περιστατικά ως πρώτοι ανταποκρινόμενοι και να παρέχουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες της οργάνωσης, η οποία από το 2010 έχει εκπαιδεύσει 490.000 μαθητές, με έμφαση στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου-Λυκείου, γονείς και εκπαιδευτικούς, καλύπτοντας περίπου ένα στα δύο σχολεία στην επικράτεια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η δυνατότητα να διοργανωθούν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ, 4ωρης διάρκειας, στα σχολεία όλων των βαθμίδων, μέσω πιστοποιημένων εκπαιδευτών, τα επόμενα χρόνια. «Αυτό που κάνουμε τώρα αποσπασματικά, να πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε οργανωμένα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός. «Αυτές οι 4 ώρες εκπαίδευσης να δώσουν στα παιδιά μια πιστοποίηση και τη δυνατότητα ότι έχουν κάνει κάτι που τους κατατάσσει σε μια διαφορετική κατηγορία εάν, ο μη γένοιτο, χρειαστεί, να μπορούν πραγματικά να είναι χρήσιμοι».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τα παιδιά και την οργάνωση KIDS SAVE LIVES για την εκπαίδευση που προσφέρει στις νεαρές ηλικίες. «Θα έχετε τη στήριξή μας και θα συζητήσουμε με το Υπουργείο Παιδείας πώς μπορούμε να θεσμοθετήσουμε μία πιο τακτική παρουσία σας, στα πλαίσια της συζήτησης την οποία κάναμε, διότι για τα παιδιά έχει διπλή αξία: αφενός αποκτούμε περισσότερους πιστοποιημένους στη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, αλλά αφετέρου νομίζω ότι μπαίνουν και τα παιδιά σε μια άλλη λογική αλληλεγγύης την οποία κατ’ εξοχήν την χρειαζόμαστε. Και πρέπει τα παιδιά μας να είναι εξοικειωμένα όχι απλά με αυτήν την τεχνική, αλλά και με την υποχρέωσή τους, αν χρειαστεί να προστρέξουν, να βοηθήσουν ένα συμπολίτη τους, να μπορούν και να ξέρουν να το κάνουν», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

«Ξέρουμε ότι κάθε δευτερόλεπτο συμβαίνουν επείγοντα περιστατικά. Δυστυχώς, σε καμία χώρα του κόσμου δεν μπορούμε να διακτινίσουμε τα ασθενοφόρα για να φτάσουν το πρώτο λεπτό. Άρα, έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και λέει: “εκπαιδεύστε τους πολίτες, ιδιαιτέρως στοχεύστε στα παιδιά, στα σχολεία. Δημιουργήστε νέα μαθήματα ΚΑΡΠΑ έτσι ώστε από την ηλικία των 6 ετών να μπαίνουν στον κόσμο του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, των πρώτων βοηθειών, για να σώζουν ζωές τα επόμενα 50-60 χρόνια”», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος, εκ των ιδρυτών της οργάνωσης, εκπαιδευτής και διασώστης του ΕΚΑΒ Αναστάσης Στεφανάκης. «Οι μαθητές είναι ενθουσιώδεις, μαθαίνουν εύκολα, το σχολείο είναι ο φυσικός τους χώρος να μάθουν πρώτες βοήθειες», προσέθεσε.

Απευθυνόμενος στα εκπαιδευμένα παιδιά της οργάνωσης KIDS SAVE LIVES, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «στο μυαλό μας μπορεί να συνδέουμε αυτή τη διαδικασία με κάποιον ο οποίος έχει κατά ανάγκη μια σχέση με την ιατρική, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε με απλά λόγια ότι αυτό μπορεί να το μάθει οποιοσδήποτε. Και πράγματι, αχρείαστο να είναι, αλλά μπορούμε να σώσουμε μια ζωή με μία βασική εκπαίδευση 4ωρη. Να κάνουμε μία πολύ μεγάλη διαφορά. Φυσικά, όσο πιο νωρίς το μάθετε, τόσο καλύτερα θα τα καταφέρετε. Εγώ θυμάμαι ακόμη τα βασικά από μία εκπαίδευση που είχα κάνει πριν από 30 χρόνια. Και με μια μικρή υπενθύμιση, επανέρχονται όλα».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στη δυνατότητα διδασκαλίας ΚΑΡΠΑ και σε άλλες φάσεις της ζωής μετά το σχολείο, όπως στον στρατό ή στους χώρους εργασίας, ώστε να υπάρχει ευρύτερη κάλυψη, ενώ επισήμανε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα.

«Νομίζω ότι δημιουργεί μια κουλτούρα αλληλεγγύης και μια αίσθηση ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής γιατί, όπως το είπατε, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ασθενοφόρο πάντα δίπλα μας. Εμείς έχουμε κάνει σημαντική δουλειά βελτίωσης του χρόνου απόκρισης του ΕΚΑΒ. Είναι βέβαιο και ξέρω ο ίδιος προσωπικά περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν σωθεί από την παροχή πρώτων βοηθειών-ΚΑΡΠΑ, που δεν θα ζούσαν εάν δεν είχαν αυτή την υποστήριξη εκείνη τη στιγμή. Και πολλές φορές μπορεί να είναι κι ένας άγνωστος. Μπορεί να το κάνουμε σε συγγενή μας αλλά μπορεί να είναι ένας άγνωστος που θα σώσει μια ζωή, γιατί έτυχε να βρεθεί εκείνη τη στιγμή να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό κάποιου συμπολίτη μας που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας», είπε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει επίδειξη ΚΑΡΠΑ από τη Μαρία, τη νεότερη εκπαιδεύτρια της Ευρώπης, και να ενημερωθεί για τις ψηφιακές εφαρμογές της οργάνωσης που έχει καταρτίσει και τον εθνικό χάρτη απινιδωτών.

Στη συνάντηση αναδείχθηκε επίσης η μεγάλη αύξηση του αριθμού των εγκατεστημένων απινιδωτών τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετάταξή τους στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% προ 3ετίας. «Έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε πολλούς περισσότερους πια, αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε να τους χρησιμοποιούμε κιόλας», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Μέλη της οργάνωσης KIDS SAVE LIVES ευχαρίστησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διεύρυνση των δικαιούχων του επιδόματος κώφωσης, ώστε να μην αποκλείεται η ηλικιακή ομάδα 18-65.

Πηγή: skai.gr

