Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στα Καζάνια Περάματος χάρη στην επέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος σε υπαίθριο χώρο. Στην πυροσβεστική σήμανε συναγερμός καθώς σε κοντινή απόσταση βρίσκονται δεξαμενές πετρελαιοειδών. Εξετάζεται η φωτιά να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε πάνω από τον Όρμο Κερατσινίου, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις με 25 πυροσβέστες και 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον περιορισμό της εστίας.

Για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών και κατοίκων και να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Η κυκλοφορία πλέον έχει αποκατασταθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

