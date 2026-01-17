Πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (17/01) η επίσημη τελετή έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου.

Ο δήμαρχος της πόλης, Κώστας Πελετίδης, κήρυξε την έναρξη για το καρναβάλι του 2026 με την Πάτρα να φορά τα γιορτινά της.

Χιλιάδες νέοι άνθρωποι κι όχι μόνο βρέθηκαν στην καρδιά της αχαϊκής πρωτεύουσας για να χαρούν, να διασκεδάσουν, να ξεφύγουν και να βρεθούν για λίγο σε ρυθμούς Αποκριάς.

Η πόλη θα συνεχίσει να ζει στον ρυθμό του Πατρινού Καρναβαλιού για πάνω από 30 ημέρες, με εκδηλώσεις που ξεκινούν από το Καρναβαλικό Εργαστήρι και φτάνουν μέχρι την κορύφωση στις 22 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

