Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Ιανουαρίου

Σήμερα, Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, Αγίας Θεοδούλης.

Γιορτάζουν οι: Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη

Κύριλλος, Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη, Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεόδουλη, Θεοδούλη, Θεώνη, Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης

Ανατολή ήλιου: 07:38 - Δύση ήλιου: 17:32

Σελήνη 29.1 ημερών

Πηγή: skai.gr

