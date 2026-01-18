Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Ιανουαρίου

Δείτε σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα «χρόνια πολλά» για την ονομαστική τους εορτή - Ανατολή ήλιου: 07:38, Δύση ήλιου: 17:32 - Σελήνη 29.1 ημερών

Εορτολόγιο

Σήμερα, Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, Αγίας Θεοδούλης. 

Γιορτάζουν οι: Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη
Κύριλλος, Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη, Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεόδουλη, Θεοδούλη, Θεώνη, Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης 

Ανατολή ήλιου: 07:38 - Δύση ήλιου: 17:32
Σελήνη 29.1 ημερών

