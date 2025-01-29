Πέλλα: Απολογήθηκε 21χρονος μαθητής που έκλεψε τα χρήματα της εκδρομής σχολείου

Ένας νεαρός απολογήθηκε στον ανακριτή Έδεσσας κατηγορούμενος για εμπλοκή σε υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού άνω των 13.000 ευρώ από Γενικό Λύκειο της Πέλλας.

Η κλοπή τελέστηκε τον Μάρτιο του 2023 από το γραφείο του λυκειάρχη, ενώ τα χρήματα προορίζονταν για εκδρομή μαθητών του σχολείου.

Ο 21 ετών, σήμερα, κατηγορούμενος, μαθητής τότε σε άλλο λύκειο της περιοχής, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, χωρίς επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως αρνήθηκε την κακουργηματική πράξη της διακεκριμένης κλοπής που του αποδόθηκε, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, για την ίδια υπόθεση κατέστησαν κατηγορούμενοι δύο ακόμη νεαροί, 20 ετών (σήμερα), και μεταξύ αυτών ένας μαθητής (τότε) του συγκεκριμένου Λυκείου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα κλοπιμαία βρίσκονταν μέσα σε χρηματοκιβώτιο, την παραβίαση του οποίου διαπίστωσε ο λυκειάρχης. Από την έρευνα των αστυνομικών αρχών προέκυψε ότι είχε παραβιαστεί το προστατευτικό κιγκλίδωμα ασφαλείας στο παράθυρο του γραφείου του, ενώ η τζαμαρία βρέθηκε σπασμένη.

Εκτός από τα μετρητά, αφαιρέθηκε κι ένα σημειωματάριο, στο οποίο ο διευθυντής του σχολείου φέρεται να σημείωνε τις επιπλήξεις που απηύθυνε σε μαθητές για χρήση κινητού τηλεφώνου εντός του σχολικού συγκροτήματος.

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου είχαν ξεκινήσει άμεσα προσπάθειες για να συγκεντρωθούν χρήματα ώστε να μην χαθεί η σχολική εκδρομή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.