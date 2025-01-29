Οι αγρότες απέκλειαν την παλιά εθνική Θεσσαλονικής - Έδεσσας

Σε συμβολικό αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στον κόμβο Γυψοχωρίου προχώρησαν νωρίτερα το απόγευμα αγρότες της περιοχής.

Αγρότες με πέντε τρακτέρ βρέθηκαν στο οδόστρωμα για μια ώρα, σταματώντας την κυκλοφορία, η οποία αυτή την ώρα διεξάγεται κανονικά.

Στην Θεσσαλονίκη, οι αγρότες είναι συγκεντρωμένοι με τα τρακτέρ τους στην αερογέφυρα των Μαλγάρων.Οι αγρότες με τρακτέρ παραμένουν στον κόμβο Γυψοχωρίου, καθώς και στην Παραλίμνη και στην Κρύα Βρύση Πέλλας. Στην Πιερία έχουν συγκεντρωθεί στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

Στο Κιλκίς βρίσκονται στην είσοδο της πόλης, χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία καθώς και στο γήπεδο Πολυκάστρου.

Στην Ημαθία αγρότες παραμένουν συγκεντρωμένοι στην είσοδο της Νάουσας και στην Αλεξάνδρεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.