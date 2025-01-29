Βίντεο του skai.gr, καταγράφει την κινηματογραφική φυγάδευση του ζευγαριού που κατηγορούνται για την κακοποίηση του 3χρονου παιδιού στο σπίτι τους στη Θέρισο Ηρακλείου.

Με μία αιφνιδιαστική κίνηση, λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ, και αφού είχε προηγηθεί ένας αντιπερισπασμός των αστυνομικών δυνάμεων, φυγαδεύτηκαν από τα Δικαστήρια Ηρακλείου οι δύο κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της κακοποίησης του τρίχρονου Άγγελου, που δίνει την ίδια στιγμή μάχη για τη ζωή του.

Νωρίτερα το συγκεντρωμένο και εξαγριωμένο πλήθος, προκάλεσε επεισόδια. Αυτό το γεγονός οδήγησε τις δυνάμεις της αστυνομίας στο να δημιουργήσουν έναν αντιπερισπασμό στην ανατολική πλευρά του Δικαστικού Μεγάρου, προκειμένου να μπορέσουν άνδρες της Ασφάλειας Ηρακλείου, από την αντίθετη πλευρά να βγάλουν την 26χρονη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της.

Τους έβαλαν σε ένα παλιό, λευκό αυτοκίνητο, με συμβατικές πινακίδες και έφυγαν αμέσως, με τη συνοδεία μηχανών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Οι δύο κατηγορούμενοι φορούσαν μαύρα φούτερ και κουκούλες.

Υπενθυμίζεται ότι προφυλακιστέοι κρίθηκαν η 26χρονη μητέρα και ο 44χρονος σύντροφός της.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του cretapost, μετά την απολογία τους και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Τι υποστήριξε στην απολογία της η 26χρονη μητέρα

Με απάθεια και παντελή έλλειψη συναισθήματος εμφανίστηκε ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου η 26χρονη μητέρα του 3χρονου αγοριού, προκειμένου να απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Οι πληροφορίες σύμφωνα του Cretalive - αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα, για μια ακόμα φορά έριξε όλο το βάρος της κακοποίησης του μικρού στον 44χρονο σύντροφό της.

Ισχυρίστηκε ότι από το διάστημα των τριών μηνών από τότε που ήρθε με το αγοράκι στο Ηράκλειο, τους δύο τελευταίους ο 44χρονος άρχισε να χτυπά το παιδί, με την ίδια να του ζητά συνεχώς «να μην το κάνει». Είπε, μεταξύ άλλων, ότι αυτός ήταν που έσβηνε τσιγάρα στο κορμάκι του μικρού, και τον χτυπούσε με τα ξύλα από την κούνια του.

Υποστήριξε ακόμα ότι η ίδια τον φοβόταν «αν και δεν είχε γίνει ποτέ βίαιος απέναντί της, δεν είχε σηκώσει χέρι πάνω της ή την είχε απειλήσει». Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, της είχε πάρει το κινητό τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να έχει ελεύθερη επικοινωνία με τους δικούς της και παράλληλα «δεν είχε ούτε ευρώ πάνω της», ήταν δηλαδή οικονομικά εξαρτώμενη από αυτόν.

Κατά τα λεγόμενά της, μόνο μέσα στον περασμένο Δεκέμβριο, μπόρεσε να μιλήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα της, παρουσία όμως του 44χρονου, οπότε - όπως ισχυρίστηκε, δεν μπορούσε να του εκθέσει το τι συνέβαινε, απλά του ζήτησε αν μπορούσε να της στείλει κάποια χρήματα"

Είπε ακόμα ότι την Κυριακή, ημέρα που αποκαλύφθηκε το μαρτύριο του μικρού αγοριού, το παιδί «σηκώθηκε μια χαρά, ευδιάθετο».

Όπως ανέφερε, ο σύντροφός της την έστειλε να του πάρει καφέ και όταν γύρισε βρέθηκε μπροστά στη γνωστή κατάσταση, με το 3χρονο σε κώμα.

Ιδιαίτερη εντύπωση, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, προκάλεσε η απάντησή της όταν η ανακρίτρια, που την άκουσε σε όλη τη διάρκεια της απολογίας της με προσοχή και την ρώτησε αν γνωρίζει πως το παιδί της είναι εγκεφαλικά νεκρό.

«Τι είναι αυτό, θα μπορεί να κινηθεί μετά;», φέρεται να απάντησε ανέκφραστα πάλι η 26χρονη με την ανακρίτρια να προσπαθεί να της εξηγήσει ότι χτυπά μόνο η καρδιά του και ότι αν το παιδί καταλήξει θα είναι πλέον κατηγορούμενη όχι για απόπειρα, αλλά για ανθρωποκτονία.

Καμία απάντηση δεν φέρεται να έδωσε και όταν η ανακρίτρια τη ρώτησε γιατί δεν έφυγε από τον 44χρονο, γιατί δεν πήγε να ζητήσει βοήθεια σε μια εκκλησία, οπουδήποτε.



