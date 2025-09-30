Συνελήφθησαν χθες (29 Σεπτεμβρίου 2025) σε περιοχή της Πέλλας, 3 αλλοδαποί άνδρες, που προσπάθησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένο άνδρα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αλμωπίας.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε στον ηλικιωμένο προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι η εγγονή του έχει τραυματιστεί και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ζητώντας το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ.

Οι προαναφερόμενοι άνδρες εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς να επιβαίνουν σε όχημα και ανέμεναν προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, οι συνεργοί των συλληφθέντων τηλεφώνησαν την ίδια ημέρα σε ακόμα 5 άτομα σε περιοχές της Πέλλας και χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, επιχείρησαν να αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 113.000 ευρώ.

Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Συστάσεις για αποφυγή εξαπάτησης

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.

Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

