ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% τον Ιούλιο στα τροχαία ατυχήματα 

Αύξηση 4,5% σημείωσαν τον Ιούλιο φέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφηκαν 51 νεκροί, 67 βαριά τραυματίες και 1.378 ελαφρά τραυματίες.

Τον Ιούλιο του 2024 είχαν καταγραφεί 79 νεκροί, 55 βαριά τραυματίες και 1.229 ελαφρά τραυματίας, παρουσιάζοντας μείωση κατά 35,4% σε νεκρούς και αύξηση κατά 21,8% σε βαριά τραυματίες και κατά 12,1% σε ελαφρά τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

