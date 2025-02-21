Γηροκομείο- Κρήτη: Κατηγορίες για ανθρωποκτονία 32 ηλικιωμένων από 6

Νωπές είναι οι μνήμες στην Κρήτη από την πολύκροτη υπόθεση του γηροκομείου στα Τσικαλαριά των Χανίων όπου έξι άτομα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία 32 ηλικιωμένων.
Η εκδίκαση συνεχίζεται στο 5ο Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.
Στο εδώλιο κάθεται η ιδιοκτήτρια του γηροκομείου, η κόρη της αλλά και ο γενικός γιατρός του γηροκομείου.
Μεταξύ των κατηγοριών είναι αυτή για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο και κατά συναυτουργία, για 32 ηλικιωμένους – τροφίμους της ιδιωτικής δομής, σε βάρος της ιδιοκτήτριας.
Η δικηγόρος Μαρία Παπαδάκη, που εκπροσωπεί οικογένειες θυμάτων και παρίσταται και η ίδια ως συγγενής θύματος, κατέθεσε ότι οι υπεύθυνοι της Μονάδας αδιαφόρησαν για την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, ο οποίος υπέστη λοίμωξη του αναπνευστικού με αποτέλεσμα να εισαχθεί σε νοσοκομείο και τελικά να χάσει τη ζωή του μετά από πολυήμερη νοσηλεία.
Τι απαντά ο συνήγορος των ιδιοκτητών του γηροκομείου, Νίκος Ρουσσόπουλος μιλώντας στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.
