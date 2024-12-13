Η Περιφέρεια Αττικής ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω εργασιών του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, προκλήθηκε βλάβη στο καλώδιο ρευματοδότησης των φωτεινών σηματοδοτών επί της Βασιλίσσης Σοφίας και ειδικότερα στο ύψος της διασταύρωσης της εν λόγω λεωφόρου με την οδό Παπαδιαμαντοπούλου (ρεύμα καθόδου). Συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής που μετέβησαν άμεσα στο σημείο, διαπίστωσαν ότι η αντικατάσταση του καλωδίου απαιτεί τομή του οδοστρώματος.

Για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες άδειες κατάληψης οδού, σε συνεννόηση με την Τροχαία.Οι σχετικές εργασίες αποκατάστασης προγραμματίστηκαν για αύριο, Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2024, και θα διαρκέσουν από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιηθεί τμηματική κατάληψη λωρίδων κυκλοφορίας, προκειμένου να εκτελεστεί η εγκάρσια τομή του οδοστρώματος από το πεζοδρόμιο έως την κεντρική νησίδα της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομείνασες διαθέσιμες λωρίδες κυκλοφορίας, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Η Περιφέρεια Αττικής ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και συνιστά ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευση από το σημείο. Παρακαλούμε τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

