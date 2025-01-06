Σήμερα, Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 είναι η μεγάλη εορτή των Αγίων Θεοφανίων (Φώτα) και έχουν γιορτή οι:

Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ

Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα

Ιορδάνης, Ντάνης, Δάνης, Ιορδάνα, Ντάνα, Δάνα

Ουρανία, Ράνια

Περιστέρα

Θεοπούλα, Θεόπη

Πηγή: skai.gr

