Εορτολόγιο: Σήμερα η μεγάλη εορτή των Θεοφανίων - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Ιανουαρίου

Δειτε σε ποιους ευχόμαστε σήμερα «χρόνια πολλά» για την ονομαστική τους γιορτή

Σήμερα, Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 είναι η μεγάλη εορτή των Αγίων Θεοφανίων (Φώτα) και έχουν γιορτή οι:

  • Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ 
  • Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα
  • Ιορδάνης, Ντάνης, Δάνης, Ιορδάνα, Ντάνα, Δάνα
  • Ουρανία, Ράνια 
  • Περιστέρα
  • Θεοπούλα, Θεόπη
Πηγή: skai.gr

