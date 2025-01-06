Σήμερα, Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 είναι η μεγάλη εορτή των Αγίων Θεοφανίων (Φώτα) και έχουν γιορτή οι:
- Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ
- Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα
- Ιορδάνης, Ντάνης, Δάνης, Ιορδάνα, Ντάνα, Δάνα
- Ουρανία, Ράνια
- Περιστέρα
- Θεοπούλα, Θεόπη
Πηγή: skai.gr
