Διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν τις απογευματινές ώρες σήμερα, Τετάρτη (3/12), στα βόρεια προάστια. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για διακοπές ρεύματος στο Μαρούσι και την Κηφισιά.
Ειδικότερα, αναστάτωση σημειώθηκε στο Golden Hall, καθώς και τη Γραμμή 3 του Μετρό μετά από διακοπή ρεύματος.
Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό προσωρινά διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα, λόγω προβλήματος ρευματοδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας, που οφείλεται στη ΔΕΗ.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη στην ηλεκτροδότηση.
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ πρόκειται για βλάβη και εργάζονται για την αποκατάστασή της.
