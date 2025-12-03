Διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν τις απογευματινές ώρες σήμερα, Τετάρτη (3/12), στα βόρεια προάστια. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για διακοπές ρεύματος στο Μαρούσι και την Κηφισιά.

Ειδικότερα, αναστάτωση σημειώθηκε στο Golden Hall, καθώς και τη Γραμμή 3 του Μετρό μετά από διακοπή ρεύματος.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό προσωρινά διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα, λόγω προβλήματος ρευματοδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας, που οφείλεται στη ΔΕΗ.



Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ πρόκειται για βλάβη και εργάζονται για την αποκατάστασή της.

