Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη

Ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε από λεωφορείο, το μεσημέρι της Πέμπτης 30/10, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 16.15, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τη στιγμή που η 72χρονη επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο λεωφορείο.

Η ηλικιωμένη έχει μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένη στο Αττικό νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

