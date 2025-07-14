Σε αναβρασμό βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη δημιουργία μόνιμης κλειστής δομής μεταναστών στην Κρήτη ως μέτρο αντιμετώπισης των αυξημένων μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη το τελευταίο διάστημα.

Μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, δήλωσε ότι οι τοπικοί φορείς βρίσκονται εν αναμονή των τελικών αποφάσεων της κυβέρνησης.

Εδώ και δυόμισι χρόνια είχαν ξεκινήσει τις συζητήσεις με τις εκάστοτε ηγεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης για δημιουργία δύο δομών, για καταγραφή των μεταναστών και στη συνέχεια τη μεταφορά τους στην ηπειρωτική χώρα, είπε ο κ. Αρναουτάκης.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργης Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 σημείωσε πως αυτή τη στιγμή στο νησί βρίσκονται περίπου 1.000 μετανάστες και σχεδόν άλλοι τόσοι έχουν φύγει για την ηπειρωτική χώρα.

Συμπλήρωσε ότι στο Ρέθυμνο βρίσκονται 179 άνθρωποι σε χώρο χωρίς υποδομές και χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει καμία προοπτική σχετικά με τη μεταφορά τους.

Επίσης, ο κ Μαρινάκης τόνισε ότι στο νησί δεν θα γίνει αποδεκτή μια μόνιμη δομή και πρόσθεσε ότι η δική του πρόταση είναι να γίνουν τρεις δομές προσωρινής φιλοξενίας, μια σε κάθε νομό.

Εξάλλου, χθες συνεχίστηκε η αποσυμφόρηση της Κρήτης, με τη μεταφορά 100 ατόμων από το λιμάνι των Χανίων προς την ηπειρωτική χώρα.

Την Κυριακή έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά με πλοία της γραμμής ακόμη 200 μετανάστες από Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ στις πρόχειρες δομές του Ηρακλείου, των Χανίων και του Ρεθύμνου μένουν προσωρινά αυτή τη στιγμή περίπου 1.000 άτομα.

Το αργότερο την Τετάρτη θα υπάρξει ενημέρωση για το πότε θα αναχωρήσουν και οι υπόλοιποι από Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο.

Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, στο Ηράκλειο, έχει προγραμματιστεί συνάντηση όλων των δημάρχων της Κρήτης, στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος της Ένωσης, θα τους ενημερώσει για το τι ειπώθηκε στη σύσκεψη της περασμένης Παρασκευής στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το χρονικό

Σε δύσκολο παζλ έχει μετατραπεί ο χειρισμός της κατάστασης στην Κρήτη, όπως προέκυψε από όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του προέδρου της ΠΕΔ (Περιφερειακή Ενωση Δήμων) και δημάρχου Ρεθύμνου Γιώργου Μαρινάκη με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Μετανάστευσης στις 11 Ιουλίου. Στη συνάντηση μετείχαν, επίσης, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης και η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τον προβληματισμό τους στον υπουργό, ο οποίος περιέγραψε το σκεπτικό των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό, χωρίς ωστόσο να συζητηθεί ο χώρος που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί η δομή στην Κρήτη.

Συνεργάτες του υπουργού Θάνου Πλεύρη ανέφεραν ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου για τη δημιουργία μιας μόνιμης κλειστής δομής προσωρινής κράτησης στο νησί παραμένει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.