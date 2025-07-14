Καταργούνται από σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου, και μέχρι νεοτέρας τα τοπικά δρομολόγια στο τμήμα Άνω Λιόσια - Κάντζα - Άνω Λιόσια του Προαστιακού Αθηνών, σύμφωνα με την Hellenic Train, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής Ο.Σ.Ε.
Ειδικότερα, καταργούνται τα δρομολόγια:
- Στο τμήμα Άνω Λιόσια - Κάντζα: 4200, 4204,4208,4212,4232,4236,4240 και 4244
- Στο τμήμα Κάντζα - Άνω Λιόσια: 4205,4209,4213,4217,4237,4241,4245 και 4249
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού η Hellenic Train θα δρομολογήσει λεωφορεία τα οποία θα υποκαταστήσουν όλα τα παραπάνω δρομολόγια στο τμήμα Άνω Λιόσια-Κάντζα και αντίστροφα.
«Η Hellenic Train και το προσωπικό της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιορίσουν την ταλαιπωρία και ευχαριστούν το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.
- Από σήμερα η αξιολόγηση των δημόσιων νοσοκομείων από τους ασθενείς - Ο τρόπος και το ερωτηματολόγιο
- Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις - Τι πρέπει να γράφουν τα καρτελάκια για τις τιμές
- Στον Κορυδαλλό οδηγείται σήμερα η Ειρήνη Μουρτζούκου - Οι υπόνοιες που αφήνει για τη μητέρα του Παναγιωτάκη στο υπόμνημά της
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.