Καταργούνται από σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου, και μέχρι νεοτέρας τα τοπικά δρομολόγια στο τμήμα Άνω Λιόσια - Κάντζα - Άνω Λιόσια του Προαστιακού Αθηνών, σύμφωνα με την Hellenic Train, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής Ο.Σ.Ε.

Ειδικότερα, καταργούνται τα δρομολόγια:

- Στο τμήμα Άνω Λιόσια - Κάντζα: 4200, 4204,4208,4212,4232,4236,4240 και 4244

- Στο τμήμα Κάντζα - Άνω Λιόσια: 4205,4209,4213,4217,4237,4241,4245 και 4249

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού η Hellenic Train θα δρομολογήσει λεωφορεία τα οποία θα υποκαταστήσουν όλα τα παραπάνω δρομολόγια στο τμήμα Άνω Λιόσια-Κάντζα και αντίστροφα.

«Η Hellenic Train και το προσωπικό της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιορίσουν την ταλαιπωρία και ευχαριστούν το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.