Η νεαρή Μαρίζα Φλωράτου - γέννημα θρέμμα της Πάτρας - θα είναι η βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Πατρέων.

Η επιτροπή επιλογής της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, εκτός από την ομορφιά, συμπεριέλαβε στα κριτήρια επιλογής την προσωπικότητα και τη σχέση της βασίλισσας με το πατρινό καρναβάλι

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δήμου Πατρέων, η Μαρίζα Φλωράτου γεννήθηκε στην Πάτρα. Μεταξύ των σπουδών της, συμπεριλαμβάνονται και αυτές της Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και Φυσικοθεραπείας.

Μιλά αγγλικά και ισπανικά.

Έχει ασχοληθεί με τον χορό ως χορογράφος και χορεύτρια σε σχολές, ωδεία και σχολεία καθώς και ως φυσικοθεραπεύτρια. Έχει ιδιαίτερη προσφορά στον χώρο του εθελοντισμού.

Όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια, έχει νιώσει τη χαρά του Καρναβαλιού και την ατμόσφαιρα της Παρέλασης από τότε που βρισκόταν στην κοιλιά της μητέρας της όταν αυτή ήταν έγκυος.

Από το επόμενο έτος κάθε χρονιά «βγαίνει» στο Καρναβάλι, ενώ η συμμετοχή της στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού, εκτός από μέλος πληρωμάτων στις παρελάσεις, έχει γίνει κατά καιρούς και με συμμετοχές της ως χορεύτρια στο θέαμα «Οι Σχολές Χορού παρουσιάζουν…» και άλλες εκδηλώσεις του θεσμού.

