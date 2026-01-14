Σορός ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων σε εγκαταλελειμμένο οίκημα επί της οδού Γεωργίου Κατεχάκη, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, στην ευρύτερη περιοχή της οδού Γιαννιτσών, κοντά σε εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη.
Ο άνδρας βρέθηκε σκεπασμένος με κουβέρτα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκτιμάται ότι πρόκειται για άστεγο που διέμενε στον χώρο, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου και αναμένεται ιατροδικαστής για τη διαπίστωση των αιτίων θανάτου.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
