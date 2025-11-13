Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάτρα: Μεγάλη φωτιά σε βιομηχανικό χώρο στην περιοχή Δεμένικα - Βίντεο

 Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αποτελούνται από 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και ένα βραχιονοφόρο όχημα  

Πάτρα

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε βιομηχανικό χώρο, στην περιοχή Δεμένικα, της Πάτρας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αποτελούνται από 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

Πάτρα: Μεγάλη φωτιά σε γνωστή επιχείρηση στην περιοχή του Γλαύκου (ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ)

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά και παράλληλα να μην επεκταθεί σε γειτονικές επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πάτρα Πυροσβεστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark