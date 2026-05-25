Τραγωδία στο στην παραλία κάτω από το ξενοδοχείο Τζάκι στην Πάτρα. Όπως αναφέρει το tempo24, σήμερα το πρωί διερχόμενοι είδαν έναν άνδρα, αγνώστων μέχρι τώρα στοιχείων να επιπλέει γυρισμένος μπρούμυτα στη θάλασσα.

Έχει ειδοποιηθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και περιπολικό της Άμεσης Δράσης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για πνιγμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.