Κακοποίηση 3χρονης στα Χανιά: Στο μικροσκόπιο δύο ακόμη θάνατοι παιδιών – Στον εισαγγελέα οι γονείς

Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται σήμερα, Δευτέρα στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ και ένας υπήκοος Πακιστάν που φέρεται να είναι πατέρας του παιδιού.

Το παιδί διασωληνώθηκε στα Χανιά και διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, και οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι δύο βρέφη που είχε γεννήσει πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού, με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά τους ισχυρισμούς της στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Παράλληλα, με εισαγγελική εντολή, τρία ακόμη παιδιά της οικογένειας ηλικίας 6 μηνών, 6 και 8 ετών, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων και βρίσκονται υπό προστασία και ιατρική παρακολούθηση στην παιδιατρική κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες, και αυτά φέρουν τραύματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν σε βάθος το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά, ενώ αναμένονται κρίσιμα στοιχεία από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του - όπως δήλωσε η ίδια η μητέρα - σε παιδική χαρά. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων με τους γιατρούς να διαπιστώνουν πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, εμφανή σημάδια παραμέλησης αλλά και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

