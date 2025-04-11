Πάτρα: Το ποσό των 23.210 ευρώ είχε αρπάξει ο δράστης ληστείας σε τράπεζα πριν συλληφθεί

Το χρηματικό ποσό των 23.210 ευρώ είχε αρπάξει ο 54χρονος από το χρηματοκιβώτιο τράπεζας στην Πάτρα, ο οποίος συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς, μόλις βγήκε από το υποκατάστημα, που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος φορώντας περούκα και γυαλιά, εισήλθε στο τραπεζικό υποκατάστημα και με την απειλή όπλων ακινητοποίησε υπαλλήλους και πελάτες.

Στη συνέχεια αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο το χρηματικό ποσό και επεχείρησε να διαφύγει. Όμως, είχε ήδη ειδοποιηθεί η Αστυνομία και άμεσα μετέβησαν στο σημείο άνδρες της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της ομάδας ΔΙΑΣ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 54χρονο τη στιγμή που έβγαινε από την τράπεζα, ενώ ο κατηγορούμενος βλέποντας τους αστυνομικούς πρόταξε δύο πιστόλια, προκειμένου να διαφύγει της σύλληψης και παράλληλα αντιστάθηκε, χτυπώντας τους με τα χέρια και τα πόδια.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο, ενώ σε σωματικό έλεγχο που του έκαναν, βρήκαν στην κατοχή του ένα πιστόλι κρότου, με γεμιστήρα, ένα πιστόλι αεροβόλο, με γεμιστήρα, το χρηματικό ποσό των 23.210 ευρώ, μία περούκα και ένα καπέλο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του συλληφθέντα, οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης ένα πιστόλι κρότου και τρεις αμπούλες αεροβόλου πιστολιού.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.