Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Οι τρίτεκνοι θα παίρνουν αυτοκίνητο χωρίς δασμούς;

Απάντηση στο αν οι τρίτεκνοι θα μπορούν να παίρνουν αυτοκίνητο χωρίς δασμούς, όπως ισχύει με τους πολύτεκνους, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης, έπειτα από σχετική καταγγελία που έφτασε στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στους «Αταίριαστους»:

«Αυτό είναι κάτι που εξετάζεται. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, αλλά είναι κάτι το οποίο το καταγράφουμε. Για πρώτη φορά διαμορφώνουμε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, στο οποίο θα καταγραφούν οι δράσεις που υλοποιούνται, που έχουν εξαγγελθεί και θα υλοποιηθούν, αλλά και πολλές από αυτές που είναι προς υλοποίηση στο μέλλον. Οπότε υπάρχουν πολλές από αυτές και πολλά τα αιτήματα για τις παροχές στους τριτέκνους, τα οποία θα είναι στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης».

Πηγή: skai.gr

