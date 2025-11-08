Σε εφαρμογή από σήμερα το 24ωρο σχέδιο αστυνόμευσης καταυλισμών Ρομά

Από σήμερα, Σάββατο τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο αστυνόμευσης των καταυλισμών Ρομά που αφορά συνολικά 25 περιοχές και 152 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Η πρώτη φάση του σχεδίου περιλαμβάνει 17 περιοχές στη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Ξάνθη, τις Σέρρες και την Ημαθία, στη Δυτική Ελλάδα, την Κέρκυρα και στην Πελοπόννησο. Από τις 15 Νοεμβρίου το σχέδιο θα επεκταθεί σε περιοχές της Αττικής, και συγκεκριμένα στον Βλυχό Μεγάρων, τον Δήμο Αχαρνών, τα Λιόσια, το Ζεφύρι και Ασπρόπυργο στους οικισμούς Νέας Ζωής και Νεόκτιστων αλλά και στην υπόλοιπη χώρα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι προγραμματίζεται η πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών που θα πλαισιώσουν τις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης που ήδη θα επιχειρούν εντός των συγκεκριμένων περιοχών.

Εξήγησε ότι εκτός από τους καταυλισμούς, οι αστυνομικοί θα έχουν μόνιμη παρουσία και σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονη εγκληματικότητα.

Η παρουσία των ένστολων αστυνομικών θα είναι 24ωρη, θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα υπάγονται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Για την αστυνόμευση των καταυλισμών Ρομά μίλησε χτες από την Κρήτη και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέροντας πως «η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή».

«Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε «ειδικές ζώνες» που βρίσκονται πέραν του νόμου. Αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς. Εξ ου και επιλέξαμε οι Ομάδες αυτές να συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά και να πλαισιωθούν από «διαμεσολαβητές» που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους», τόνισε.

Σε αναβρασμό οι Ρομά στη Θεσσαλονίκη

Την ώρα που τίθεται σε εφαρμογή το νέο επιχειρησιακό σχέδιο, στη Θεσσαλονίκη επικρατεί αναβρασμό. Ο γενικός γραμματέας του Οικισμού «Αγία Σοφία», όπου μένουν 2.500 Ρομά αναφέρει στο ΤhessPost.gr ότι «η κοινότητα δέχεται την αστυνομία αλλά όχι στα πλαίσια του εκφοβισμού».

Οι ενστάσεις τους, είναι οι προληπτικοί έλεγχοι, ακόμη και σε σπίτια. «Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πώς θα γίνεται. Οι άνθρωποι είναι ανήσυχοι, δεν ξέρουμε πώς θα τους αντιμετωπίζει η Αστυνομία. Θα μπαίνει για ελέγχους μέσα στα σπίτια την ώρα που θα κοιμούνται τα παιδιά;», λέει ο Αντώνης Τάσιος.

Σύμφωνα με τον κ. Τάσιο, στον οικισμό ζουν πάνω από 500 παιδιά, πολλά εκ των οποίων πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο εντός του οικισμού, ενώ τα υπόλοιπα σε σχολεία εκτός, με πούλμαν, ενώ εκφράζει τον φόβο ότι η 24ωρη επιτήρηση θα περιθωριοποιήσει ακόμη περισσότερο τις επόμενες γενιές. «Θα σηκώνονται για να πάνε στο σχολείο και θα βλέπουν αστυνομία έξω από το σπίτι τους σαν να είναι σε εμπόλεμη ζώνη;», διερωτάται.

