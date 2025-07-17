Τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο, με ζευγάρι ηλικιωμένων να εντοπίζεται νεκρό στο σπίτι του, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ηλικιωμένος 86 ετών πυροβόλησε με δίκανη καραμπίνα και σκότωσε την 85χρονη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος και στη δική του ζωή.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο δεν είχε παιδιά, είχε να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Τρίτη. Η τελευταία επικοινωνία του δράστη και αυτόχειρα έγινε εκείνη την ημέρα με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, παραμένει ωστόσο άγνωστο τι συζητήθηκε. Έκτοτε το ηλικιωμένο ζευγάρι φέρεται να μην επικοινώνησε με κανέναν.

Η άτυχη γυναίκα, εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ πιο πέρα κείτονταν νεκρός και ο σύζυγός της.

Οι πληροφορίες λένε πως ο 86χρονος το τελευταίο διάστημα είχε πολύ επιθετική συμπεριφορά, όμως το τι ακριβώς τον έσπρωξε να σκοτώσει τη γυναίκα του και μετά να βάλει τέλος στη ζωή του, είναι άγνωστο.

Η τραγωδία αποκαλύφτηκε όταν οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία, εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας που ανέδιδε το διαμέρισμα του ζευγαριού, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο άμεσα, συνοδεία κλειδαρά, και βρήκαν νεκρούς και δύο ηλικιωμένους, σε άλλα δωμάτια του σπιτιού.

Στον Βόλο αναμένεται την επόμενη ώρα η ιατροδικαστής Ρουμπίνη Λεονταρή.

Η 85χρονη για πολλά χρόνια διατηρούσε πολύ γνωστό κομμωτήριο στον Βόλο, ενώ ο σύζυγός της- αυτόχειρας- είχε εργαστεί αρχικά στη Γερμανία και όταν επέστρεψε στον Βόλο δούλεψε στο 304 ΠΕΒ απ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε.

