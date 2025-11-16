Λογαριασμός
Πάτρα: Στο νοσοκομείο με αιμορραγία 16χρονος μετά από ξυλοδαρμό από 17χρονο

ο περιστατικό ξυλοδαρμού στην Πάτρα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου όταν ένας 17χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία επιτέθηκε σε 16χρονο

ΕΚΑΒ

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 16χρονος από την Πάτρα  που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άλλο ανήλικο. Το περιστατικό ξυλοδαρμού στην Πάτρα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου όταν ένας 17χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία επιτέθηκε σε 16χρονο, ενώ βρισκόταν στην πλατεία των Συχαινών, σύμφωνα με το thebest.gr.

Τον γρονθοκόπησε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο κεφάλι και να του προκαλέσει αιμορραγία. Ο νεαρός ανέφερε το περιστατικό στον πατέρα του που με τη σειρά του το κατήγγειλε στην Αστυνομία, η οποία αναζητά τον δράστη.

