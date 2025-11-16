Πάτρα: Στο νοσοκομείο με αιμορραγία 16χρονος μετά από ξυλοδαρμό από 17χρονο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 16χρονος από την Πάτρα που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άλλο ανήλικο. Το περιστατικό ξυλοδαρμού στην Πάτρα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου όταν ένας 17χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία επιτέθηκε σε 16χρονο, ενώ βρισκόταν στην πλατεία των Συχαινών, σύμφωνα με το thebest.gr.

Τον γρονθοκόπησε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο κεφάλι και να του προκαλέσει αιμορραγία. Ο νεαρός ανέφερε το περιστατικό στον πατέρα του που με τη σειρά του το κατήγγειλε στην Αστυνομία, η οποία αναζητά τον δράστη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.