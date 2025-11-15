Ευλογιά και πανώλη έχουν λυγίσει τους κτηνοτρόφους της χώρας μας. Η παραγωγή γάλακτος έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ το μέλλον δε φαίνεται αισιόδοξο. Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις και για τις τιμές λιανικής που θα περάσουν στους καταναλωτές, τόσο στο γάλα όσο και στα παράγωγά του, όπως είναι η φέτα.

Οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν στον ΣΚΑΪ ότι η αύξηση επήλθε από τη μειωμένη παραγωγή εξαιτίας της θανάτωσης ζώων λόγω της ευλογιάς. Μάλιστα, όπως τονίζουν, οι πραγματικές ελλείψεις δεν έχουν φανεί ακόμα.

«Θα υπάρξουν ελλείψεις και θα είναι και μεγάλες. Έχουν χαθεί από την παραγωγή 400-500 χιλιάδες παραγωγικά ζώα και η πραγματική έλλειψη στο γάλα θα φανεί τους επόμενους μήνες» υπογράμμισε ο Γιάννης Καραγωγός υπεύθυνος Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Καρυάς Ολύμπου.

«Τα τελευταία τρία χρόνια, η κτηνοτροφία χτυπιέται από παντού. Είχαμε τον καταλογικό πυρετό, είχαμε την πανώλη, έρχεται η ευλογιά. Τα ζώα είναι κλεισμένα μέσα, κοστολογούνται είναι δύσκολα χρόνια για την κτηνοτροφία» δήλωσε από πλευράς του ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Καρυάς Διονύσης Μανίκας.

Σύμφωνα με την Eurostat, τον Σεπτέμβριο η τιμή του ελληνικού γάλακτος βρισκόταν στην πέμπτη υψηλότερη θέση, ενώ όσον αφορά το γιαούρτι στη δεύτερη.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.