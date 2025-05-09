Της Έλενας Γαλάρη
Για τις 26 Ιουνίου αναβλήθηκε η δίκη του 34χρονου διδακτορικού φοιτητή ο οποίος χαστούκισε ιδιοκτήτρια κυλικείου στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.
Η δίκη αναβλήθηκε καθώς απουσίαζε η συνήγορος του κατηγορούμενου, αλλά και η φερόμενη ως παθούσα.
Υπενθυμίζεται πως ο φοιτητής είχε οδηγηθεί στο μονομελές αυτόφωρο για δύο πλημμελήματα που αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη και άρνηση δακτυλοσκόπησης
Επίσης, και η φίλη του στο σπίτι της οποίας εντοπίστηκε ο φοιτητής, οδηγήθηκε στο ίδιο δικαστήριο για υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή αναφορά στις αρχές.
