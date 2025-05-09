Σύνοδος Πρυτάνεων: «Μπλόκο» της ΕΛΑΣ σε φοιτητές

Εκατοντάδες φοιτητές έχουν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο όπου διεξάγεται η Σύνοδος των Πρυτάνεων, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, με στόχο να παρέμβουν και να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην πρόθεση της κυβέρνησης να διαγράψει 330.000 σπουδαστές.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει παρατάξει ισχυρό κλοιό με κλούβες και διμοιρίες των ΥΜΕΤ – ΜΑΤ, αποκλείοντας την πρόσβαση προς το ξενοδοχείο.

Πηγή: skai.gr

